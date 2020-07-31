Популярный украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, покорил эмоциональным исполнением своей песни на свадьбе
Константин Бочаров (настоящее имя певца) поделился новым видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На видео артист показал, как исполняет свой хит «Вітрила» на свадьбе. Так, MELOVIN сидит на стуле с микрофоном и с чувством поет свою эмоциональную композицию, слова которой так хорошо сочетаются с романтическим событием. Артист не изменил своим вкусам и оделся во все черное, а свой образ дополнил массивными стильными очками.
Во время его пения молодожены вовсю танцевали под музыку, явно наслаждаясь своим праздником.
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Поклонники певца активно комментируют его пост.
«Погуляйте хорошенько! Передавай поздравления молодоженам. Ты как всегда - весь в черном», «Как это красиво, до мурашек», «Прекрасно вот это свадьба», «Вай как мило просто волшебно», «Космически прекрасно», «Ты даже на свадьбе в очках», - пишут люди.
До этого мы писали, что MELOVIN поделился кадром с отдыха. Константин (настоящее имя певца) был одет в одних шортах. Остальное тело он не стал прикрывать. MELOVIN улегся на надутого розового фламинго посреди бассейна и притворился отдыхающим человеком.
Судя по всему, артист действительно устроил себе выходной день. Ранее в сторис он постил видео, на которых пил алкогольные напитки и курил кальян.
Напомним, фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».
Как сообщала Politeka, MELOVIN стал отцом, видео с ребенком взорвало сеть.
Также Politeka писала, что любимчик Данилко переплюнул Кончиту Вурст, видео облетело сеть: "Мурашки по коже".