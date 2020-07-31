Популярный украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, покорил эмоциональным исполнением своей песни на свадьбе

Константин Бочаров (настоящее имя певца) поделился новым видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео артист показал, как исполняет свой хит «Вітрила» на свадьбе. Так, MELOVIN сидит на стуле с микрофоном и с чувством поет свою эмоциональную композицию, слова которой так хорошо сочетаются с романтическим событием. Артист не изменил своим вкусам и оделся во все черное, а свой образ дополнил массивными стильными очками.

Во время его пения молодожены вовсю танцевали под музыку, явно наслаждаясь своим праздником.

Поклонники певца активно комментируют его пост.

«Погуляйте хорошенько! Передавай поздравления молодоженам. Ты как всегда - весь в черном», «Как это красиво, до мурашек», «Прекрасно вот это свадьба», «Вай как мило просто волшебно», «Космически прекрасно», «Ты даже на свадьбе в очках», - пишут люди.

До этого мы писали, что MELOVIN поделился кадром с отдыха. Константин (настоящее имя певца) был одет в одних шортах. Остальное тело он не стал прикрывать. MELOVIN улегся на надутого розового фламинго посреди бассейна и притворился отдыхающим человеком.

Судя по всему, артист действительно устроил себе выходной день. Ранее в сторис он постил видео, на которых пил алкогольные напитки и курил кальян.

Напомним, фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».

Как сообщала Politeka, MELOVIN стал отцом, видео с ребенком взорвало сеть.

Также Politeka писала, что любимчик Данилко переплюнул Кончиту Вурст, видео облетело сеть: "Мурашки по коже".