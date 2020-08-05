Відома модель Памела Андерсон продовжує радувати гарячими образами, незважаючи на вік

На фото Памела стояла в прозорій накидці і босоніжках. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним, а сама розвернулася боком до камери. Зірка цього разу здалася в басейні, де продемонструвала свою розтяжку. Андерсон задерла ногу вище голови, закрутивши голову фанатам. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли засипати компліментами бешкетну красуню або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "дасть фору 20-річним, Волочкова нервово курить".

Повідомлялося, що американська актриса і модель Памела Андерсон опублікувала жаркий знімок в стилі "королеви Малібу".

Як відомо, була головною героїнею телесеріалу «Рятувальники Малібу», Памела прославилася завдяки своїй фігурі з пишними формами і звичкою постійно блищати фігурою в незвично-відкритих і яскравих купальниках.

Ми писали, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон блиснула ідеальними формами у фотосесії без білизни.

"Тусуюся", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Андерсон позує лежачи на мотоциклі без білизни, прикривши значні форми рукою. Як можна помітити, фотографія зроблена в чорно-білому стилі, але, незважаючи на це, шанувальники зірки прийшли в повний захват.

Нагадавши, безсоромна Памела Андерсон в прозорій тканині вразила видом біля басейну

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