Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном образе

На фото красотка показала себя в прозрачной ткани, демонстрируя свою фигуру. Памела дополнила образ купальником, сидя у края бассейна. На фото можно легко оценить пышную пятую точку и грудь звезды. Андерсон присела, чтобы показать себя в профиль. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под фото, но так и хочется сказать: "Заморская принцесса".

Мы писали, что известная американская актриса Памела Андерсон взволновала сеть пикантными кадрами.

Звезда Голливуда выгнулась в соблазнительной позе, выставив назад ягодицы.

В общем, короткий ролик получился довольно страстным и чувственным несмотря на то, что там нет ярких цветов.

«Воспроизведение с огнем 🌸 «В искусстве как в любви достаточно инстинкта» .... -Анатол Франция», - подписала она.

Сообщалось, что знаменитая американская актриса и модель Памела Андерсон порадовала новым соблазнительным кадром.

52-летняя Памела Андерсон часто ностальгирует по былым временам, а потому выкладывает в сети архивные снимки. Актриса известна своими роскошными формами и раскрепощенностью, но на этот раз она поделилась довольно скромным фото.

Напомним, знойная Памела Андерсон свела с ума позами в белье

А еще Politeka сообщала, что Памела Андерсон разлеглась на полу в соблазнительных кружевах

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой



