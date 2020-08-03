Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном образе
На фото красотка показала себя в прозрачной ткани, демонстрируя свою фигуру. Памела дополнила образ купальником, сидя у края бассейна. На фото можно легко оценить пышную пятую точку и грудь звезды. Андерсон присела, чтобы показать себя в профиль. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под фото, но так и хочется сказать: "Заморская принцесса".
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