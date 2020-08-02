Известная модель Памела Андерсон показала себя без ничего лишнего

На фото красотка показала себя без одежды и белья, а сама лежала на пляже. Памела прикрыла одной рукой голову, чтобы защитить ее от солнца. На звезда можно увидеть песок, который прилип к ее тело. Волосы у Андерсон были распущены, а сама модель закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасение, выкуп, любовь", - написала Памела под фото.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и не смогли написать комментарии, так как красотка ограничила доступ, но так и хочется сказать: "Русалка на солнышке".

Сообщалось, что американская актриса и модель Памела Андерсон опубликовала откровенный снимок.

На этот раз Андерсон поделилась архивным кадром, на котором она позировала в довольно пикантной позе.

Облачившись в легенькое платье, Памела во всей красе продемонстрировала всю себя, засветив самые сокровенные места.

Ранее мы сообщали, что известная модель, звезда мужских журналов Памела Андерсон удивила поклонников фотографией из повседневной жизни.

Памела надела шпильки, которые лишь подчеркнули фигурку 53-летней красотки. Учитывая, что обычно модель публикует архивные фото со съемок, эти кадры стали редким явлением на странице звезды.

Напомним, Памела Андерсон разлеглась на полу в соблазнительных кружевах

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой

Также Politeka сообщала, что сочная Памела Андерсон забыла о возрасте и обнажила самые сладкие места



