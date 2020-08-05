Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці в світі, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня стояла у великих срібних чоботях і піджаку. Образ Сьюзі доповнила стрінгами, які практично не видно, так як вони розчинилися в пишному "горішку" зірки. Кортес спокусливо вигнулася, а волосся залишила розпущеним. Модель пожираючим поглядом дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на пост красуні в мережі Instagram.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Mamacita", "Прекрасна", "Привіт, ти красива і мила", "маленькі жести, красиві вирази, вся їх краса в невеликих тонкощах", "багаті булочки", "ідеальний хвостик", "Моя бомба дуже красива, ти сонце на цій планеті, сяй, поки можеш", "чудова", "це дуже красиве тіло", "у тебе просто чарівні щічки, неможливо відірвати погляд".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес приголомшила мережу відвертим фото.

Сьюзі позувала в спортзалі в оточенні гантелей. Красуня забралася на один з тренажерів, прийнявши досить пікантну позу.

Модель виставила в камеру пружні сідниці, при цьому не можна не помітити накачані ніжки, взуті в кросівки.

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