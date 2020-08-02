Бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц, сверкнула красотой в тесном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Узнайте, почему меня называют номером один», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Кортес позирует в крохотных шортах и топе, которые максимально оголяют ее округлости. При этом на голове у красотки красуется кепка.

«Идеальные изгибы», «это невероятно — как можно обладать такими формами», «великолепная», «выглядишь настолько хорошо, что просто невозможно оторваться», «богиня», — пишут ее поклонники.

До этого мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала себя, похваставшись отдыхом

На фото Кортес позировала в халате и стрингах. Красотка не закрывалась одеждой, а оставила ее открытой, демонстрируя пышную грудь, которая была не спрятана в лифчик. Волосы Сьюзи оставила распущенными, а сама улыбалась, пока стояла на борту частного самолета.

Спустя за несколько минут поклонники знаменитости поставили около 60 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.

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