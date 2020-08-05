Остапчук вийшов з себе через коментарі в мережі

35-річний український телеведучий Володимир Остапчук похвалився зміною образу з новою коханою, "помінявшись" з нею тілами

Цього разу артист вирішив насмішити мережу відфотошопленим кадром, на якому він вирішив помінятися тілами з коханою і налякати при цьому її саму. Пара не обділена почуттям гумору, тому на їх сторінках в Instagram досить часто миготять завзяті кліпи з їх танцями, жартівливі ролики і сімейні кадри.

Втім, користувачі Мережі не завжди сприймають радо нові кадри, адже на їхню думку Володимир не повинен був кидати дружину і дітей, розлучатися і йти в іншій жінці.

"Втратили голову", - написав Володимир під новим постом.

Деякі відповіді шанувальників викликали бурхливу реакцію у самого Володимира:

«Дуже багато Вашої коханої у Ваших сторіс. Вже не цікаво😕 😕", – пише користувач Володимир відразу ж відреагував:

"Ви написали мені це в личку, тепер сюди. Вгамуйтеся) якщо вам нецікаво, відпишіться! І навчіться не вчити інших жити".

А ось другий коментар вивів Володимира з себе:

"Ви, Володимир її ще втратили коли розлучилися з дружиною!!!».

"Як же ви вже задовбали! Я думаю я буду на смертному одрі, і тут хтось із «ваших»: «а не розлучилися б з дружиною, зараз би не вмирали», б*я)»,-написав Остапчук у відповідь. Інші коментарі були не менш бурхливими, знайшлися і ті, хто оцінив пост по достоїнству, посміявшись з артистом.

Кілька днів тому пара повернулася з відпочинку в Туреччині, де пробула кілька тижнів і навіть розповіла про враження про свою відпустку під час пандемії. При цьому пара також не стала приховувати, що були і недоліки в їх подорожі. Втім, за словами Христини, вона дуже задоволена і яскраві фото в її профілі в Instagram тому підтвердження.

На одному з таких фото дівчина показала, як веселилася на пляжі в модному бікіні зі шнурівкою на грудях яскраво-морквяного відтінку:

"Хочу заспівати Оду любові Всесвіту і свого життя! Дякую за все! Я щаслива і гармонійна! Дякую за достаток всього, що маю! Я люблю тебе життя!🤍 🕊 Якщо ви сьогодні в такому ж настрої, подякуйте, хто б у що не вірив, - це неймовірно важливо!» ,- розповіла Христина.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про шлюб телеведучого: "я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

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