Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе в сміливому образі і розповіла про кліп
На фото Тетяна позувала в сорочці, яку зав'язала на животику. Можна помітити, що Котова була зовсім без білизни, як трусиків, так і ліфчика не видно на зірці. Співачка спокусливо вигнулася, а прикрила пікантне місце нижче пояса половиною кавуна, який був просто розбитий об підлогу. Волосся дівчина залишила розпущеним, а сама спокусливо дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку зірки в соціальних мережах.
"Судячи з голосування в сторіс, ми всі хочемо кліп на пісню «ПОЛОВИНА».
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У кого які ідеї?
Давай проведемо креативний штурм під цим постом, який кліп ви хотіли б бачити від мене ", - написала Котова під фото.
Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка нереально крута вийшла фотографія, я в повному захваті, мені дуже подобається!!!", "Хто так ріже кавун?", "Відразу видно, кавун то солодкий", " Добрий день. гарного вам дня і настрою прекрасна фотографія вийшла, так захотілося кавуна"," я б хотіла бачити кліп в яких небудь яскравих літніх кольорах) не знаю чому)","максимальна насолода".
Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова показала себе і розповіла про пісню.
На фото красуня була в чорній спідниці і ТОПі. У зоні декольте він був напівпрозорим, що зробило фото дуже гарячим.
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