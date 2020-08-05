Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе в сміливому образі і розповіла про кліп

На фото Тетяна позувала в сорочці, яку зав'язала на животику. Можна помітити, що Котова була зовсім без білизни, як трусиків, так і ліфчика не видно на зірці. Співачка спокусливо вигнулася, а прикрила пікантне місце нижче пояса половиною кавуна, який був просто розбитий об підлогу. Волосся дівчина залишила розпущеним, а сама спокусливо дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку зірки в соціальних мережах.

"Судячи з голосування в сторіс, ми всі хочемо кліп на пісню «ПОЛОВИНА».

У кого які ідеї?

Давай проведемо креативний штурм під цим постом, який кліп ви хотіли б бачити від мене ", - написала Котова під фото.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка нереально крута вийшла фотографія, я в повному захваті, мені дуже подобається!!!", "Хто так ріже кавун?", "Відразу видно, кавун то солодкий", " Добрий день. гарного вам дня і настрою прекрасна фотографія вийшла, так захотілося кавуна"," я б хотіла бачити кліп в яких небудь яскравих літніх кольорах) не знаю чому)","максимальна насолода".

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова показала себе і розповіла про пісню.

На фото красуня була в чорній спідниці і ТОПі. У зоні декольте він був напівпрозорим, що зробило фото дуже гарячим.

Нагадавши, спекотна блондинка з "ВІА Гри" побешкетувала в піжамі на дивані

А ще Politeka писала, що блондинка з "ВІА Гри" задерла ногу і показала форми зі сміливого ракурсу

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "ВІА Гри" в міні-бікіні показала, як виглядає рай



