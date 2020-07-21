Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала об успехе

На фото красотка позировала в голубом купальнике, а на голове можно увидеть косынку. Татьяна лежала на большой кровати на берегу моря, а рядом можно увидеть бассейн. Котова без стеснения демонстрировала свою фигуру и загорелое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все хотят всё!

Мы давно живем в безумном темпе. Встречи, вечеринки, проекты, творчество, социализация и соцсети… Любимый мужчина, семья, друзья, у кого-то дети, у кого-то домашние питомцы ... и каждый обязан успеть везде! Надо быть успешным, надо достигать больше, надо ...надо, надо и ещё раз надо...", - написала Татьяна.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Классный купальник", "Классная такая, захотелось туда", "Постоянные правильные и систематические действия", "Да,чтобы быть успешным,нужно много работать", "Очень верно сказано! Идеальная и красивая!", "Какие мысли в бикини", "Идеал женской красоты".

Сообщалось, что известная певица Татьяна Котова показала, как отдыхает.

На фото красотка сидела в красном купальнике на лежаке, позируя перед камерой в профиль. Татьяна дополнила образ полотенцем, которым обвязалась на пятой точке.

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