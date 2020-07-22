Известная певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала об изменениях

Татьяна в этот раз позировала в велотреках и черной футболке. Образ красотка дополнила стильными очками, а также кроссовками и белыми носками. Котова смотрела в окно, задрав одну ногу на откос подоконника. На фото можно легко увидеть упругую пятую точку певицы, которая ее не скрывала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пусть не с понедельника, а с сегодняшнего дня начнутся изменения, которые изменят нашу жизнь", - написала Татьяна.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Отлично сказано, согласна, пусть так и будет", "Пусть так будет каждый день))", "Таня, у вас нарощенные волосы?", "Ваши слова да богу в уши, пусть так и будет", "Люблю спортивный стиль, фигура у вас очень красивая", "Господи, ну какая красотка", "Да будет так. Отличный призыв", "Упругость зашкаливает".

Сообщалось, что известная певица Татьяна Котова показала себя и рассказала об успехе.

На фото красотка позировала в голубом купальнике, а на голове можно увидеть косынку. Татьяна лежала на большой кровати на берегу моря, а рядом можно увидеть бассейн. Котова без стеснения демонстрировала свою фигуру и загорелое тело.

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