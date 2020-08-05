Популярна російська актриса Евеліна Бльоданс приголомшила появою в занадто короткій тісній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Бледанс опублікувала відео, на якому з букетом квітів і подарунками йде вітати подругу в днем народження.
З приводу торжества Бльоданс нарядилас в облягаюче Екстра коротке плаття синього кольору, яке блищить і виглядає немов латексне.
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На шиї у неї масивний ланцюг, а у вухах великі сережки.
У мережі визнали, що 51-річній артистці вже варто одягатися скромніше.
"Евеліночка, ви мені дуже подобаєтеся і у вас дивовижна фігура, але платтячко звичайно скромніше треба одягати, дуже вульгарно і не за віком!!!", "Евеліна, все добре, але... довжина сукні не ваша вже. Та й колір взуття несмак. Не псуйте себе, ви красива жінка, не дівчисько», «Нееет, дуже коротко. Не красиво", " хороша дівка одяглася як ш*юха😜 🔥", - пишуть в комменатирях.
При цьому знайшлося достатньо тих, кому сподобався образ артистки.
«Розкішна фігура🔥», " Евеліна... виглядаєте дуже шикарно❣️🌹 ✨ 🌹"»" ви нереальна❤️❤️❤️", " дуже сексуально❤️", " богиня! 💋 👍 ❤ ️ ", «Все хорошеете і хорошеете 👏 👏 👏 немає межі досконалості🔥 � � 🔥", " красуня«, - пишуть фанати.
Нагадавши, молодша Бльоданс вразила схожістю з Анджеліною Джолі:»Шикарно".
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