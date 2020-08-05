Популярная российская актриса Эвелина Бледанс огорошила появлением в слишком коротком тесном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Бледанс опубликовала видео, на котором с букетом цветов и подарками идет поздравлять подругу в днем рождения.

По поводу торжества Бледанс нарядилас в облегающе экстра короткое платье синего цвета, которое блестит и выглядит словно латексное.

На шее у нее массивная цепь, а в ушах крупные сережки.

В Сети сочли, что 51-летней артистке уже стоит одеваться поскромнее.

«Эвелиночка, вы мне очень нравитесь и у вас изумительная фигура, но платьице конечно по скромнее надо одевать, очень вульгарно и не по возрасту!!!», «Эвелина, все хорошо, но... длина платья не ваша уже. Да и цвет обуви безвкусица. Не портите себя, вы красивая женщина, не девчонка», «Нееет, очень коротко. Не красиво», «Хорошая тёлка оделась как ш*юха 😜🔥», - пишут в комменатирях.

При этом нашлось достаточно тех, кому понравился образ артистки.

«Роскошная фигура🔥», «Эвелина... выглядите очень шикарно❣️🌹✨🌹», «Вы нереальная ❤️❤️❤️», «Очень сексуально❤️», «Богиня! 💋👍❤️», «Все хорошеете и хорошеете👏👏👏Нет предела совершенству🔥��🔥», «Красотка», - пишут фанаты.

Напомним, помолодевшая Бледанс поразила сходством с Анджелиной Джоли: «Шикарно».

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