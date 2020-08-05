Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова зважилася на відверте зізнання про жорстоку зраду коханого

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в соцмережі «Instagram» теледива рас сказала, як пережила зраду.

"Просто якщо людина проживав біль, він такий біль іншій людині не зможе заподіяти. Я не зможу зрадити, тому що я знаю, як це боляче. Я не буду бігати за людиною, якщо йому не потрібно моє спілкування. Любов вона або є, або її немає. Потрібно бути з людиною, поки ти любиш. Потрібно дарувати свою любов, дружбу, тільки тим, хто цього потребує. І я ВІР в те, що любов може жити все життя», - розповів Бузова.

При цьому користувачі Мережі почали питати, чи не розлучилася вона з Давидом Манукяном, виконавцем і блогером, відомим як Дава.

"Ви з Давою розлучилися?", "Що сталося, ви розлучилися?", "Зрозуміло, мінус Дава", - пишуть в коментарях.

Також фоловери підтримують артистку, і погоджуються з її позицією.

"Правильно, Ольга, все сказала", - пишуть в мережі.

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