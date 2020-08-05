Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова зважилася на відверте зізнання про жорстоку зраду коханого
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в соцмережі «Instagram» теледива рас сказала, як пережила зраду.
"Просто якщо людина проживав біль, він такий біль іншій людині не зможе заподіяти. Я не зможу зрадити, тому що я знаю, як це боляче. Я не буду бігати за людиною, якщо йому не потрібно моє спілкування. Любов вона або є, або її немає. Потрібно бути з людиною, поки ти любиш. Потрібно дарувати свою любов, дружбу, тільки тим, хто цього потребує. І я ВІР в те, що любов може жити все життя», - розповів Бузова.
При цьому користувачі Мережі почали питати, чи не розлучилася вона з Давидом Манукяном, виконавцем і блогером, відомим як Дава.
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"Ви з Давою розлучилися?", "Що сталося, ви розлучилися?", "Зрозуміло, мінус Дава", - пишуть в коментарях.
Також фоловери підтримують артистку, і погоджуються з її позицією.
"Правильно, Ольга, все сказала", - пишуть в мережі.
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