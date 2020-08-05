Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова решилась на откровенное признание о жестоком предательстве любимого

Как пишет Politeka.net, на своей странице в соцсети «Инстаграм» теледива рас сказала, как пережила предательство.

«Просто если человек проживал боль, он такую боль другому человеку не сможет причинить. Я не смогу предать, потому что я знаю, как это больно. Я не буду бегать за человеком, если ему не нужно мое общение. Любовь она либо есть, либо ее нет. Нужно быть с человеком, пока ты любишь. Нужно дарить свою любовь, дружбу, только тем, кто в этом нуждается. И я верь в то, что любовь может жить всю жизнь», - рассказал Бузова.

При этом пользователи сети начали спрашивать, не рассталась ли она с Давидом Манукяном, исполнителем и блогером, известным как Дава.

«Вы с Давой расстались?», «Что случилось, вы расстались?», «Понятно, минус Дава», - пишут в комментариях.

Также фолловеры поддерживают артистку, и соглашаются с ее позицией.

«Правильно, Ольга, все сказала», - пишут в Сети.

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