Британська модель Демі Роуз постала на вулиці в одній білизні
Спокуслива красуня із завидною регулярністю публікує палкі фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, деякий час назад в сторіз з'явилися відверті кадри.
Зірка блищала в одній латексній білизні. Модель спочатку повернулася до фотографа спиною, щоб той зафіксував її неймовірний вигляд ззаду. Пружні сідниці випирали з бікіні, а рівну спинку обплели товсті лямки ліфчика.
Модель розпустила волосся і дивилася через плече в об'єктив.
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На іншому кадрі модель стояла обличчям до камери. Видно, що ліфчик мав металеві вставки і нагадував "атрибут" в іграх БДСМ - розвага для дорослих. Чорний чокер надавав пікантності образу.
Трусики на великій посадці мали блискавку на інтимному місці, а також підкреслили ідеальну талію Демі.
Красуня закинула волосся за вуха і пильно дивилася в камеру.
Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз, ймовірно, красуню засипали компліментами в дірект.
Нагадаємо, Демі Роуз позувала в білосніжній крихітній білизні і мереживному ТОПі, який ефектно оголює фігуристі вигини. Як можна помітити, модель постала з макіяжем і красивою зачіскою.
"Я прокинулася", - коротко йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз була одягнена в неймовірно спокусливу кофтинку в білий горох.
В руках модель тримала віяло, намагаючись врятуватися від спеки. На фото видно, що Демі скинула все зайве, залишившись без нижньої білизни. Її пишні груди ледь не вистрибували з вбрання.
Нагадаємо, що Демі Роуз в тісному купальнику засвітила неосяжні форми:"яка безсоромниця".
Як повідомляла Politeka, спекотна Демі Роуз звела з розуму пишними формами в сітці: «Фантастична дитинко».
Також Politeka писала, що Демі Роуз похвалилася "близнючками «в непристойному купальнику:»ось-ось лопне".