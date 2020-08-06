Британська модель Демі Роуз постала на вулиці в одній білизні

Спокуслива красуня із завидною регулярністю публікує палкі фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, деякий час назад в сторіз з'явилися відверті кадри.

Зірка блищала в одній латексній білизні. Модель спочатку повернулася до фотографа спиною, щоб той зафіксував її неймовірний вигляд ззаду. Пружні сідниці випирали з бікіні, а рівну спинку обплели товсті лямки ліфчика.

Модель розпустила волосся і дивилася через плече в об'єктив.

На іншому кадрі модель стояла обличчям до камери. Видно, що ліфчик мав металеві вставки і нагадував "атрибут" в іграх БДСМ - розвага для дорослих. Чорний чокер надавав пікантності образу.

Трусики на великій посадці мали блискавку на інтимному місці, а також підкреслили ідеальну талію Демі.

Красуня закинула волосся за вуха і пильно дивилася в камеру.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз, ймовірно, красуню засипали компліментами в дірект.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в білосніжній крихітній білизні і мереживному ТОПі, який ефектно оголює фігуристі вигини. Як можна помітити, модель постала з макіяжем і красивою зачіскою.

"Я прокинулася", - коротко йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз була одягнена в неймовірно спокусливу кофтинку в білий горох.

В руках модель тримала віяло, намагаючись врятуватися від спеки. На фото видно, що Демі скинула все зайве, залишившись без нижньої білизни. Її пишні груди ледь не вистрибували з вбрання.

Нагадаємо, що Демі Роуз в тісному купальнику засвітила неосяжні форми:"яка безсоромниця".

Як повідомляла Politeka, спекотна Демі Роуз звела з розуму пишними формами в сітці: «Фантастична дитинко».

Також Politeka писала, що Демі Роуз похвалилася "близнючками «в непристойному купальнику:»ось-ось лопне".