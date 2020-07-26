Британская модель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в крохотном купальнике во время отдыха на яхте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует в непристойно крохотном и облегающем купальнике, который максимально подчеркивает ее роскошные формы. Сама красотка в этот момент элегантно заглядывает в кадр.

Фотографии Роуз никак не подписала, а ее поклонники не могли этого сделать в силу того, что кадры красотка выбросила у себя в Сторис, а не на основной странице.

Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала лишнее в ультра-коротком топе

Каждый день модель делится новыми фото, показывает, как веселится на пляже в крошечном купальнике или надевает весьма дерзкие платья, под которыми нет белья. Благодаря тому, что девушка совершенно не стесняется своего тела, она смогла стать популярной. Ее фотосессии будоражат поклонников каждый раз новым образом.

На представленном кадре, опубликованном в Инстаграм, Деми позировала в весьма провокационном образе - тонком белом лифчике, который не смог прикрыть пышные достоинства знаменитости, а также светло-синих укороченных рваных джинсах.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

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