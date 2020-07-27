Красотка в слишком пикантном наряде показала себя

Британская модель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в наряде, который просто сводит с ума

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует на пляже в лучах заката. Она одета в непристойно крохотном и облегающем купальнике, который акцентирует сладкие места модели. А поверх одето плетеное пляжное платье-сетка, которое только добавляет пикантности.

Деми Роуз прикрыла глаза, а кончиками пальцев нежно касается волос.

«Лучше всего в жизни держаться за друг друга», - подписала она снимок.

Судя по отмеченное геолокации, Демми Роуз продолжает свой отпуск на Ибице.

«Фантастический красивая», «Вау, чудесная детка», «Лучшее фото», - пишут в комментариях.

Как известно, не так давно Деми удалось «отличиться». После того, как в СМИ появилась информация о том, что рэпер Tyga и Кайди Дженнер расстались, бывшая пассия рэпера Деми Роуз не стала медлить. Модель сразу же опубликовала в своем Instagram снимки в бикини, напомнив всем одну из сестер Кардашьян, и благодаря этому набрав еще большее количество поклонников.

После этого девушку часто с ними сравнивают и этот раз не стал исключением.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.