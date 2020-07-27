Британская модель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в наряде, который просто сводит с ума
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, модель позирует на пляже в лучах заката. Она одета в непристойно крохотном и облегающем купальнике, который акцентирует сладкие места модели. А поверх одето плетеное пляжное платье-сетка, которое только добавляет пикантности.
Деми Роуз прикрыла глаза, а кончиками пальцев нежно касается волос.
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«Лучше всего в жизни держаться за друг друга», - подписала она снимок.
Судя по отмеченное геолокации, Демми Роуз продолжает свой отпуск на Ибице.
«Фантастический красивая», «Вау, чудесная детка», «Лучшее фото», - пишут в комментариях.
Как известно, не так давно Деми удалось «отличиться». После того, как в СМИ появилась информация о том, что рэпер Tyga и Кайди Дженнер расстались, бывшая пассия рэпера Деми Роуз не стала медлить. Модель сразу же опубликовала в своем Instagram снимки в бикини, напомнив всем одну из сестер Кардашьян, и благодаря этому набрав еще большее количество поклонников.
После этого девушку часто с ними сравнивают и этот раз не стал исключением.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.