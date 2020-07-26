Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала очаровательные кадры

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

А несколько часов модель продемонстрировала свои знаменитые формы и изгибы.

В этот раз она решила показать пользователям сети снимки с отдыха. В частности, девушка опубликовала несколько фото, где она загорает на яхте в откровенном закрытом купальнике красного оттенка, который едва прикрыл пышную грудь и ягодицы "британской Кардашьян". Из украшений она выбрала лишь серьги-кольца. Она лежит на животе, подставив под лучи солнца свои пышные формы, и потому фото получились максимально соблазнительными.

При этом волосы девушки и ее купальник - мокрые, словно она только-только вышла из воды.

Когда смотришь на эти фото так и хочется похвалить девушку за ее смелый выбор одежды: "Хороший вид, красивые формы, хорошо очень хорошо хорошо – можно писать бесконечно, шикарная", "Так идеальная форма тела ..", "Ошибка пластики какая бесстыдница, 😂", "я люблю твои формы детка", "Чертовски шикарные булочки", "Вы абсолютное совершенство!".

К сожалению, пользователи сети не имеют возможности прокомментировать эти кадры, ведь их девушка показала в Stories.

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