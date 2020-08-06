Британская модель Деми Роуз предстала на улице в одном белье

Соблазнительная красотка с завидной регулярностью публикует жаркие фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, некоторое время назад в сториз появились откровенные кадры.

Звезда блистала в одном латексном белье. Модель сначала повернулась к фотографу спиной, чтобы тот зафиксировал ее невероятный вид сзади. Упругие ягодицы выпирали из бикини, а ровную спинку оплели толстые лямки лифчика.

Модель распустила волосы и смотрела через плечо в объектив.

На другом кадре модель стояла лицом к камере. Видно, что лифчик имел металлические вставки и напоминал "атрибут" в играх БДСМ - развлечение для взрослых. Черный чокер придавал пикантности образу.

Трусики на большой посадке имели молнию на самом интимном месте, а также подчеркнули идеальную талию Деми.

Красотка закинула волосы за уши и пристально смотрела в камеру.

Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз, вероятно, красотку засыпали комплиментами в директ.

Напомним, Деми Роуз позировала в белоснежном крохотном белье и кружевном топе, который эффектно оголяет фигуристые изгибы. Как можно заметить, модель предстала с макияжем и красивой прической.

«Я проснулась», — коротко говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз была одета в невероятно соблазнительную кофточку в белый горох.

В руках модель держала веер, пытаясь спастись от жары. На фото видно, что Деми скинула все лишнее, оставшись без нижнего белья. Ее пышная грудь едва не выпрыгивала из наряда.

Напомним, что Деми Роуз в тесном купальнике засветила необъятные формы: "Какая бесстыдница".

Как сообщала Politeka, знойная Деми Роуз свела с ума пышными формами в сетке: «Фантастическая детка».

Также Politeka писала, что Деми Роуз похвасталась «близняшками» в непристойном купальнике: «вот-вот лопнет».