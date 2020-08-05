Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала, як проводить дозвілля з сім'єю

На фото Дженніфер позувала у футболці і захисній масці. Красуня дивилася в об'єктив камери, демонструючи свої пишні груди. Волосся Лопес вирішила зібрати в вузол, а в руках тримала велосипед. На інших знімках зірка була зі своєю сім'єю, показуючи різні ракурси. Всі вони були в захисних масках, демонструючи громадянську свідомість. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чи можете ви сказати, що я посміхаюся під цією маскою? Ми носимо наші маски, щоб захистити себе і один одного. Носіння-це турбота", - написала Джей Ло.

Фанати поставили півтора мільйона лайків і написали коментарі:

"Було так весело", " з цією блискучою маскою неї помилитеся. Любов, і ці очі все ще її показують, що Ти посміхаєшся", "Благослови вас Бог і вашу сім'ю", "шалено красиві", "Стильно навіть в масці", "Ох, як я люблю це", "навіть з маскою чудово виглядаєте".

Повідомлялося, що легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес захопила ідеальною зовнішністю в новому образі.

"Емпатія: здатність розуміти і розділяти почуття іншої людини", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Лопес позує в білосніжному спортивному костюмі, розпатланим волоссям.

Нагадавши, нестаріюча Дженніфер Лопес здивувала зовнішністю, показавши красу крупним планом

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес блиснула принадами у відвертих нарядах і позах

А ще Politeka повідомляла, що помолоділа Дженніфер Лопес показала свої коштовності в стильному іміджі



