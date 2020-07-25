Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала результаты своих тренировок в спортзале

Знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в "Инстаграме", передает Politeka.net.

Дженнифер Лопес сделала селфи у зеркала в спортзале, который находится в частном доме - на фоне можно наблюдать задний двор с бассейном. Звезда позирует в профиль, демонстрируя свою пятую точку и бюст. Для тренировки она надела обтягивающий топ и спортивные штаны, которые выгодно подчеркнули ее природные достоинства. Стоит отметить, что волосы Дженнифер собрала в тугой пучок на макушке, а на лице - минимум косметики.

"Только что закончила отличную тренировку после празднования дня рождения и помогла поддержать чувство голода!", - поделилась своим настроением певица.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Дженнифер Лопес и оставили много комплиментов под записью:

"Ты выглядишь так хорошо. Я не могу поверить, что тебе 51 год"; "эй мама! надеюсь, у тебя был удивительный день рождения !! желаю тебе самого лучшего в жизни! ты лучшая! люблю тебя так сильно! ️ ♥ ️ и ты выглядишь так чертовски удивительно 😍"; "Самая горячая"; "51, никогда не выглядела лучше !! 🙌❤️"; "Ты выглядишь совершенно потрясающе"; "Супер красивая, мой любимый кумир, я люблю тебя"; "Можно только пожелать выглядеть так хорошо! Поздравляю с днем рождения !! Ты мой образец для подражания!"; "Почему так горячо?".

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