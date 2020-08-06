Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, з'явилася в розпусному костюмчику на відпочинку

Зірка чудово проводить час і не забуває демонструвати на собі одяг власного бренду, повідомляє Politeka.net. На нових кадрах модель позувала, танцюючи біля басейну.

Зірка була в білих топіку і шортиках. Верх мало що прикривав, його довжина дозволяла трохи подивитися на оголені груди моделі.

Олена всіляко рухалася під музику, демонструючи не тільки вбрання, але і струнку фігуру. Не можна не відзначити тонку талію української знаменитості, а також її рівні ніжки.

Омович забрала волосся в акуратний пучок, а її образ доповнили стильні окуляри.

Майже за годину відео зібрало понад 14 тисяч лайків та коментарів.

"Тканина класна", "Як красиво", "👏 супер", "Просто кайфую від кожного образу 💔", "Дуже ніжно і акуратно 🤍🤍🤍", "Красуня", "Приголомшливо 😘😻😻😻", "Фантастика", "Ну Діва, краса не меркне", "З такими тіі.... грудьми взагалі вогонь сексі", "який одяг? Тут тільки груди одні показують аж дивитися гидко сексшоп якийсь", "Більше скаліченої дівчини в настільки молоді роки, я не бачила! 🤦‍♀️", "Можна було взагалі не одягати це... Все одно все на видно...", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович показала на собі відвертий купальник.

Прозора тканина натягнулася на плечах, а чорні хрестики на ній робили акцент на пишних грудях зірки.

Принади випирали з-під прозорого ліфа і навіть темні клаптики тканини не змогли їх прикрити.

Модель обсипали компліментами користувачі мережі.

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