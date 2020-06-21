Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, предстала в дерзком образе

Звезда опубликовала маленькие видео в сториз, где продемонстрировала свою красивую фигуру, пишет Politeka.net.

Омович предстала в черной футболке-топе с белой надписью и цепочками внизу.

Звезда надела мини-шорты, которые открыли виды на стройные ножки Алены. Звезда натянула шортики выше бедер, в разрезах показались оголенные бедра.

Плоский живот с сережкой в пупке смотрелся просто идеально: "Ух, богиня".

Пышны грудь, тонка талия и стройные ножки - все в этой фигуре восхищает.

Омович держала телефон, направив его к зеркалу. Звезда была без макияжа, но вид у нее просто очаровательный.

На пальцах - бесцветный маникюр, модный в этом сезоне.

Видео не собрало много лайков, так как было обнародовано в сториз. Возможно, пользователи сети написали звезде комплименты в личные сообщения.

Напомним, Алена Омович позировала на зеленом газоне, похваставшись стройными ножками в мини. Красотка была в белом платье с глубоким декольте, благодаря которому открывались виды на большую грудь.

Легкий наряд развивался на ветру, а из-под короткой юбочки едва не показывалось самое интимное.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала в одной майке, больше на ней ничего не было видно. Звезда смотрела прямо в камеру, а образ дополнила ярким макияжем. Можно легко заметить, что модель решила не надевать бюстгальтер под майку, благодаря чему фото вышло довольно сочным.

За час фанаты поставили множество лайков и написали массу комплиментов.

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