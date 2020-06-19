Известная украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Кардашьян, показала свой загар и попросила выбрать самый идеальный ракурс

На фото Омович показывает себя в белой юбке и топе, дополнив образ сумочкой и кроссовками. Красотка задрала ногу, поставив ее на перила, таким образом засветив самое пикантное, что прятала под юбкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Алена показала себя в нескольких ракурсах и позах, поиграв перед камерой.

"Очень важный опрос. Какая ? 1/2/3/4?", - написала Омович.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Ооо, коленку поставила на перила... Кажется, у кого-то снова будут проблемы с жильцами", "Красотка", "Прекрасна", "Хороша".

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович покорила невероятной красотой в легком платье.

Омович позировала на зеленом газоне, похваставшись стройными ножками в мини. Красотка была в белом платье с глубоким декольте, благодаря которому открывались виды на большую грудь. Тонкие бретельки лишь прибавили пикантности образу.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свою красоту без смущения.

На фото Омович позирует в платье синего цвета, расстегнув пуговицы на груди, чтобы она смогла вместиться в узкой ткани. Образ красотка дополнила поясом на талии, который подчеркнул идеальную фигуру Алены. Звезда смотрела в камеру, а волосы решила оставить распущенными, которые ласкало ветром.

Напомним, украинская Кардашьян устроила новую пикантную фотосессию

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян в одном белье устроила жаркие игрища на камеру

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян с трудом втиснула аппетитные прелести в короткий топ



