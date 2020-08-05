Співачка Наташа Корольова змінила імідж і похвалилася запальним танцем

Як повідомляє Politeka.net, артистка відео на своїй сторінці у "Инстаграме" (Щоб подивитися - скрольте вниз). При цьому користувачі мережі звернули увагу, що співачка змінила образ. Думки щодо виду Королевою розділилися.

На відео Королева танцює біля музичного автомата.

Співачка одягнена в довге чорне облягаючу сукню з глибоким декольте і короткими рукавами. Шию прикрашає елегантне кольє. Також співачка примудрилася похвалитися жовтим манікюром з розписом.

Образ доповнює макіяж з акцентом на губи, які підведені яскравою червоною помадою.

Фолловери артистки звернули увагу на її зачіску – подовжене каре з чубчиком. При цьому одні захоплюються оновленої шевелюрою, тоді як інші користувачі мережі стверджують, що Королевою варто повернутися до колишньої зачісці.

Також у коментарях пишуть, що Королева схудла і виглядає значно краще. Тарзану однозначно пощастило з такою красунею-дружиною.

«Клас! Фігура вогонь», «Схудла і покращала, красуня! Нова зачіска вам дуже йде», «Че за зачіска? Наташа тобі вона не йде, прибери», «Кака я ж ви гарна! Пластична і неймовірно талановита! Обожнюю Вас Наталія!», «Красуня моя», «Наташка, тобі категорично ох@військово у новому образі з чубом!) Красуня», «Ух! Яке бугі - вугі👍👍👍😉💥», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що нестримна Королева оголила свій "фасад" перед роздягненим Тарзаном: "Навіщо так пішло?".

Як повідомляла Politeka, Королева в безсоромне міні не стримала почуттів до Тарзану перед мамою: «Сергійка пора одягнути, несолідно».

Також Politeka писала, що Тарзан звернувся до красуням і пообіцяв їм драйв, Королева буде в люті: "Ну, що...".