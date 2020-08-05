Певица Наташа Королева изменила имидж и похвасталась зажигательным танцем

Как сообщает Politeka.net, артистка видео на своей странице в "Инстаграме" (Чтобы посмотреть - скрольте вниз). При этом пользователи сети обратили внимание, что певица изменила образ. Мнения относительно вида Королевой разделились.

На видео Королева танцует возле музыкального автомата.

Певица одета в длинное черное облегающее платье с глубоким декольте и короткими рукавами. Шею украшает элегантное колье. Также певица ухитрилась похвастаться желтым маникюром с росписью.

Образ дополняет макияж с акцентом на губы, кторые подведены ярко-красной помадой.

Фолловеры артистки обратили внимание на ее прическу – удлиненное каре с челкой. При этом одни восхищаются обновленной шевелюрой, тогда как другие пользователи сети утверждают, что Королевой стоит вернуться к прежней прическе.

Также в комментариях пишут, что Королева похудела и выглядит значительно лучше. Тарзану однозначно повезло с такой красоткой-женой.

«Класс! Фигура огонь», «Похудела и похорошела, красотка! Новая прическа вам очень идет», «Чё за прическа? Наташа тебе она не идёт, убери», «Кака я же вы красивая! Пластичная и невероятно талантливая! Обожаю Вас Наталья!», «Красавица моя», «Наташка, тебе категорически ох@енно в новом образе с челкой!) Красотка», «Ух! Какое буги- вуги👍👍👍😉💥», - пишут в комментариях.

Напомним, что безудержная Королева оголила свой "фасад" перед раздетым Тарзаном: "Зачем так пошло?".

Как сообщала Politeka, Королева в бесстыжем мини не сдержала чувств к Тарзану перед мамой: «Сережу пора одеть, несолидно».

Также Politeka писала, что Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".