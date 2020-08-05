Філіп Кіркоров надихнув російського шоумена Рустама Солцева піти по його стопах
Колишній учасник шоу «Дом-2» зізнався, що збирається стати батьком за допомогою сурогатного материнства, пише видання "Дні.ру".
У сурогатному материнству вдавалися Філіп Кіркоров, Сергій Лазарєв і Дмитро Маліков.
Поповнити їх ряди готується і 44-річний Рустам Солнцев.
"Багато моїх колег саме таким чином обзавелися потомством – Кіркоров, Галкін, Лазарєв. Всі вони, я знаю, залишились задоволені. Ось і я звернувся до сурогатної матері, щоб теж стати татом", - розповів артист.
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Матір'ю майбутньої дитини стане відома бізнес-вумен Олександра Рашель, яка розміняла вже шостий десяток. Для цього Рашель і Солнцев з'єднали як біологічний матеріал, так і фінанси.
"Олександра заплатить за появу дитини більше двох мільйонів рублів, а я – приблизно півтора. Сьогодні ми знайшли здорову, молоду сурогатну маму, оформляємо всі необхідні документи. Допомагає нам в цьому хороший юрист", - поділився нюансами Солнцев.
Артист зазначив, що Рашель нещодавно стала бабусею – її дочка в Ізраїлі народила сина. Таким чином, син і онук Олександри можуть разом піти в школу.
"Я думаю, що вже навесні майбутнього року ми станемо щасливими батьками. Я вже зробив спермограму – аналіз показав прекрасні якісні і кількісні показники моєї насінної рідини. Немає медичних протипоказань і в Олександри", - розповів Рустам Солнцев.
Нагадаємо, 26 листопада 2011 з'явилася на світ дочка Кіркорова Алла-Вікторія. Про народження доньки співак вперше повідомив публіці 26 листопада на кремлівській сцені, де проходило вручення премії «Золотий грамофон». Пізніше про її народження в телеефірі було оголошено в програмі «Що? Де? Коли?». У програмі «Нехай говорять» 30 листопада 2011 року Кіркоров розповів, що дочку звати на честь його матері Вікторії і в честь Пугачової.
Син Кіркорова — Мартін-Крістін народився 29 червня 2012 в США також від сурогатної матері.
Нагадаємо, що зарослий Кіркоров наплював на всіх і ніжно притулився до Пугачової: «Я буду тебе берегти».
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