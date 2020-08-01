На свои восемь лет девочка выглядит очень рослой

Король российской эстрады Филипп Киркоров по примеру своей бывшей жены Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина с удовольствием демонстрирует в соцсетях своих детей

Сейчас 53-летний артист отдыхает вместе с восьмилетними дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином в Греции в компании рэпера Тимати и его шестилетней дочери Алисы, делясь в Инстаграме яркими фотографиями, передает Politeka.net.

Певец любит демонстрировать многосторонние таланты своих детей, поэтому не удивительно, что совсем недавно он опубликовал снимок дочери в ее аккаунте, на котором та позирует с теннисной ракеткой в руках.

На девочке короткое платье в цветах, козырек и кроссовки. В кадре она отбивает летящий теннисный мяч.

Отметим, что на корте девочка смотрится очень органично, и возникает предположение, что ребенок держит ракетку в руках далеко не первый раз.

«Главное - воля к Победе! Настроение дня match ball 🎾», – подписал снимок счастливый отец.

«Детям надоело сидеть дома. А на отдыхе красота. Уже загорела», «Такая красотка ❤️💖 реально ли это😍👌💛», «Умничка!!!Так держать😍», «Солнышко!!!🌞🌞🌞 Красавица и Умничка Алла- Виктория!!!🌹🌹🌹 Юная спортсменка!!! Расти Здоровенькой и Счастливой!!!❤️❤️❤️», «Красотуля😊❤️», «Ты сможешь👍🌹», – пишут в комментариях.

Аллу-Викторию певцу родила девушка по имени Анастасия 26 ноября 2011 года. Девочка появилась на свет в США. 29 июня 2012 года в той же американской клинике родился сын артиста Мартин-Кристин. И в первом, и во втором случае Киркоров прибегнул к услугам суррогатной матери.

Отметим, что оба ребенка артиста мамой называют свою крестную, близкую подругу певца Наталию Ефремову. Она держится в тени от публичной жизни, но играет немаловажную роль в жизни этих детей.

Напомним, что Киркоров показал, как развлекается с полуголым Тимати и детьми на отдыхе: «Это адреналин!».

Как сообщала Politeka, заросший Киркоров наплевал на всех и нежно прижался к Пугачевой: «Я буду тебя беречь».

Также Politeka писала, что юная дочка Киркорова удивила необычным образом в купальнике: «Любимейшая дочь царя».