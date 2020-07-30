Популярные российские исполнители Филипп Киркоров и Николай Басков устроили шоу на «Вечернем Урганте»

Как передает Politeka.net, отрывок из передачи появился в Инстаграме Баскова. На видео видно, как певцы пришли на популярное шоу. Они заходят в студию и пытаются уступить друг другу дорогу.

Как известно, Киркоров и Басков на людях часто изображают конкуренцию, хотя на самом деле являются друзьями – часто вместе выступают и ведут корпоративы. Поэтому во время шоу они решили продолжить играть врагов. Басков пошел вперед и пытался сесть на диванчик, поближе к Урганту. Филипп, в свою очередь, догнал Баскова и начал толкать его. Басков сопротивлялся и уступать место поп-королю не стал.

«Друзья навсегда с @fkirkorov. С днём друзей», - подписал певец шутливое видео.

«Прилетай к нам в Элунду на Крит!! 100% отдых гарантирую!», - написал Киркоров в ответ на пост Баскова.

За час видео посмотрели более 45 тысяч раз. В комментариях звездным артистам оставили массу комплиментов и слов критики.

«Два пожилых попугая», «Молодцы, ребята! Так держать! Ваша дружба дорогого стоит! С международным днём дружбы!», «Вы с Филлиппом не разлей вода», «Вы самые лучшие друзья которых я видела!», «Приколисты!», - пишут люди.

Напомним, что Басков изменился до неузнаваемости и ошарашил выходкой из-за водки: "Все время от скуки...".

Как сообщала Politeka, Киркоров показал, как развлекается с полуголым Тимати и детьми на отдыхе: «Это адреналин!».

Также Politeka писала, что Ивлеевой из «Орла и Решки» и Элджею озвучили роковой диагноз, Басков в зоне риска: «Вялые и слабые».