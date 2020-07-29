Российский певец Филипп Киркоров заключил в объятиях свою бывшую жену Аллу Пугачеву

Как передает Рoliteka.net, трогательное видео о любви примадонны и поп-короля российской эстрады появилось на одной из многочисленных фан-страниц пары. Поклонники использовали архивные кадры, на которых Киркоров у всех на виду обнимал и целовал Пугачеву. В ролике использованы самые трогательные моменты из жизни пары.

«Я буду очень-очень тебя беречь

Я буду небо за тебя молить

Я буду пламенем наших свеч

Я буду очень тебя любить», - подписали ролик фанаты пары строчками из песни.

Стоит отметить, что на кадрах Пугачева и Киркоров запечатлены еще совсем молодыми. Филипп был рядом с примадонной, когда она еще была в форме, а также не покидал ее руки, когда она изрядно поднабрала вес.

Как известно, Пугачева и Киркоров были вместе более 11 лет. Они даже венчались в Иерусалиме, а их брак в Санкт-Петербурге оформлял отец Ксении Собчак, мэр города Анатолий Собчак. В 2005 году пара развелась из-за того, что Пугачева полюбила Максима Галкина.

Отметим, что Пугачева была старше Киркорова на 18 лет. Многие считали их брак пиаром, но Киркоров до сих пор трепетно относится к своей бывшей жене.

Напомним, что Киркоров похвастался подросшими детьми, у Лизы и Гарри Галкиных появились конкуренты: «Прекрасны».

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