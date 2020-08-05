Филипп Киркоров вдохновил российского шоумена Рустама Солцева пойти по его стопам

Бывший участник шоу «Дом-2» признался, что собирается стать отцом при помощи суррогатного материнства, пишет издание "Дни.ру".

У суррогатному материнству прибегали Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Дмитрий Маликов.

Пополнить их ряды готовится и 44-летний Рустам Солнцев.

"Многие мои коллеги именно таким образом обзавелись потомством – Киркоров, Галкин, Лазарев. Все они, я знаю, остались довольны. Вот и я обратился к суррогатной матери, чтобы тоже стать папой", - рассказал артист.

Матерью будущего ребенка станет известная бизнесвумен Александра Рашель, которая разменяла уже шестой десяток. Для этого Рашель и Солнцев соединили как биологический материал, так и финансы.

"Александра заплатит за появление ребеночка более двух миллионов рублей, а я – примерно полтора. Сегодня мы нашли здоровую и молодую суррогатную маму, оформляем все необходимые документы. Помогает нам в этом хороший юрист", - поделился нюансами Солнцев.

Артист отметил, что Рашель недавно стала бабушкой – ее дочь в Израиле родила сына. Таким образом, сын и внук Александры могут вместе пойти в школу.

"Я думаю, что уже весной будущего год мы станем счастливыми родителями. Я уже сделал спермограмму – анализ показал прекрасные качественные и количественные показатели моей семенной жидкости. Нет медицинских противопоказаний и у Александры", - рассказал Рустам Солнцев.

Напомним, 26 ноября 2011 появилась на свет дочь Киркорова Алла-Виктория. О рождении дочери певец впервые сообщил публике 26 ноября на кремлевской сцене, где проходило вручение премии «Золотой граммофон». Позднее о её рождении в телеэфире было объявлено в программе «Что? Где? Когда?». В программе «Пусть говорят» 30 ноября 2011 года Киркоров рассказал, что дочь зовут в честь его матери Виктории и в честь Пугачёвой.

Сын Киркорова — Мартин-Кристин родился 29 июня 2012 в США также от суррогатной матери.

Напомним, что заросший Киркоров наплевал на всех и нежно прижался к Пугачевой: «Я буду тебя беречь».

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