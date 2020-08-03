Филиппу Киркорову припомнили оскорбление российских десантников

В день ВДВ вспомнили о пародии на службу в элитных войсках, которую еще весной сделал король российской эстрады, передает «360».

Председатель исполнительного комитета общественной организации «Союз десантников России» Валерий Юрьев заявил, что купание в фонтанах, пьяные дебоши, шатание пьяными по городу — это не традиция воздушно-десантных войск.

«Традиция ВДВ — в служении своей родине, выражении смелости, готовности прийти к слабому на помощь, выполнении задач любой ценой, даже ценой своей жизни», — высказался Юрьев.

По поводу юмористического ролика, на котором Киркоров в конце мая предстал в образе десантника, председатель общественной организации рассказал, что теперь у ветеранов ВДВ появилась новая поговорка.

«Наше отношение к Киркорову? У нас теперь говорят так: "Кто в рамках ВДВ не выпьет, тот Киркоров". Вот такое отношение», — заявил Юрьев.

Отметим, Киркорова возмутила резкая реакция на его творчество. Он заявил, что люди «без чувства юмора» не оценили его актерское мастерство.

Свою позицию певец обосновал предельно просто — пригласили на работу. По его словам, кто-то из артистов играет убийц, кто-то миллионеров. Следовательно, все претензии нужно направлять тем, кто занимался постановкой видео — режиссерам и продюсерам.

Неоднозначное видео Филиппа Киркорова раскритиковал и депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов. Он призвал удалить ролик «для своего же блага».

Однако даже такая реакция не заставили Короля российской эстрады ни удались ролик, ни извиниться.

Стоит отметить, что ролик Киркорова на самом деле довольно хорошо описывает празднование дня ВДВ в России. Не стал исключением и праздник в этом году, который ознаменовался дракой между росгвардейцами и экс-десантниками в московском парке Горького.

В Сети сообщили, что конфликт произошел после того, как десантников попросили "вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим".

Отметим, что до 2017 года украинские военные также отмечали праздник 2 августа, но учитывая 6 лет войны с Россией на Донбассе и оккупацию Крыма - все изменилось.

Теперь в Украине 2 авуста - День памяти погибших десантников.

Напомним, что заросший Киркоров наплевал на всех и нежно прижался к Пугачевой: «Я буду тебя беречь».

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