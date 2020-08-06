Відома модель Памела Андерсон показала себе в сміливої позі і розповіла про щастя

На фото красуня показала себе в білому боді і босоніжках на шаленій платформі. Памела лягла на килим і розсунула ноги, склавши підошви один до одного. Андерсон без сорому демонструвала внутрішню сторону стегон, а волосся вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щаслива дитинка", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і не написали коментарі, але так і хочеться сказати: "Ох, ось це тіло, еталон краси".

Повідомлялося, що американська актриса і модель Памела Андерсон опублікувала жаркий знімок в стилі "королеви Малібу" .

Як відомо, була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу», Памела прославилася завдяки своїй фігурі з пишними формами і звичкою постійно блищати фігурою в незвично-відкритих і яскравих купальниках.

Ми писали, що відома модель Памела Андерсон поділилася з шанувальниками свіжими фотографіями.

На фото красуня забула про віці, виставивши на передній план оголені ніжки. Варто відзначити, що ноги моделі виглядають чудово. Памелі зробили оригінальну зачіску, що надало особливої пікантності фото.

Нагадаємо, Безсоромна Памела Андерсон прозорої тканини вразила видом біля басейну

А ще Politeka писала, що розкішна Памела Андерсон без одягу і сорому повалялась в піску

Також Politeka повідомляла, що безбашенная Міша Романова здивувала зухвалим трюком на концерті



