Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) похвалилася принадами без білизни

Зірка регулярно публікує провокаційні фото у своєму Instagram, пише Politeka.net. На одному з останніх таких знімків красуня покрасувалася без ліфчика на даху будівлі.

Кассандра постала в спортивному топіку і трусиках тілесного кольору. Верх обтягнув великі груди знаменитості. З виразних ознак було видно, що модель не одягла білизни. Форми випирали з топа і виглядали дуже спокусливо.

Красуня присіла навпочіпки, при цьому вона була сфотографована знизу. Сьєнега розставила ноги в трусиках, зробивши фото більш відвертим.

Також модель була в довгих шкарпетках і кросівках. Мабуть, у такому вигляді Кассандра вирішила позайматися спортом. Завершили образ аксесуари.

Розпущене хвилясте волосся зірки розвіював вітер. Вона дивилася в камеру майже чорними очима.

"ПИШНІ СТЕГНА ЗБЕРІГАЮТЬ ЖИТТЯ 🤩...", - підписала фото модель.

За три години пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі завалили модель компліментами, відзначаючи, що не можуть від неї відірватися.

"Ось вже пустунка", - написав один із фанатів.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в білому купальнику-бікіні. Модель позувала на вулиці під літнім душем. Красуня стояла спиною до камери, виставивши пружні сідниці й рівну спинку.

Зірка відкрила воду і полила себе зі шланга, тим самим ніби охолоджуючи свій "запал".

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега наділа сміливий наряд, який практично нічого не приховав. Через тканину проглядалися всі найсолодші місця моделі. Втім, вона цього і домагався.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега пірнула в басейн у прозорому боді: "Мокра і гаряча".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з «Playboy» зняла штани посеред вулиці, вид вражає: «Суперзірка».

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих: «Це на грані».