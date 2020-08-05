53-річна українська актриса Ольга Сумська, що прославилася роллю Роксолани, здивувала шанувальників

Про це пише Politeka.net, всо посиланням на сторінку знаменитості в «Instagram». (Щоб подивитися - проскролльтие вниз)

Ольга Сумська поділилася фото, на яких зображена з густими рудими кучерями довжиною до плечей.

Фото викликали справжній фурор в Мережі. Фолловери артистки відзначають, що вона з такою зачіскою різко полодела.

Сумська зізналася, що в такому образі знімалася в серіалі в Польщі, куди зараз, на жаль, не може потрапити.

Артистка зізналася, що руді кучері – це перука. Після чого в Мережі їй навіть порадили змінити зачіску по-справжньому.

«Блонді – це ваше. Рудий – зовсім інша людина. Обожнюю вас», «Ольга як же Вам добре в цьому кольорі, помолодшали років на 10», «А вам і руденький йде, Оля», «У будь-якому образі, Ви неперевершена, Олечко!», «Оленька - Ви талант, вам йде в будь-якому кольорі!!!», «І руденької добре, яскраво», «Оля, вам дуже йде рудий колір», «Йде такий рудий вам і коротке! Я б вам порадила змінити колір і зачіску!)», «Добре з таким кольором волосся. Молодить....», - пишуть в коментарях.

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