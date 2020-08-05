Відома українська модель Міла Кузнєцова похвалилася запаморочливими формами

Спекотна красуня, чиї груди 13-го розміру була визнана найбільшою в Україні, поділилася кадрами з готельного номеру, в якому зупинилася під час поїздки в Одесу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку моделі в Инстаграме.

На знімках Кузнєцова позує в білому халаті, який не сходиться із-за об'єму грудей. Вона покрасувалася сидячи на ліжку, за журнальним столиком і у ванній.

Зазначимо, на фото Кузнєцова не нафарбована, що також викликало додаткові компліменти від фоловерів.

«Дуже красива», «Ти українська принцеса», «Ти так мило виглядаєш без макіяжу 😍😍😍😍», «Дуже навіть нічо виглядаєш ти з подушкою і в халаті, фотки супер мені подобається», «Про Боже!!! На тобі халат, звичайний халат !!!!! Виглядає краще, ніж на інших Шанель», «По-домашньому», «Чудовий, гарний і чуттєвий ангел», «Навіть в халатику ти прекрасна і божественна», - засипали модель компліментами.

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