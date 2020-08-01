Модель Мила Кузнецова, чью грудь 13-го размера признали самой большой в Украине, показала свою гордость на пляже

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое летнее фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Мила Кузнецова позирует на пляже, присев на корточки у самого Азовского моря. Она нарядилась в купальник-боди, нижняя часть которого - матово черная, а верхняя имеет леопардовую расцветку. Образ довершили солнцезащитные очки на макушке. Модель томно улыбается на камеру, чуть жмурясь от яркого летнего солнца.

"Азовское, тёплое, море. Арабатская стрелка 🤗Стрелковое😇 база отдыха "Веселка" 😍 В чем прелесть этого места- то что море здесь глубокое, не нужно далеко заходить чтобы искупаться, вот например в Щастливцево и Генгорке море очень мелкое, а тут просто рай😇", - рассказала Кузнецова в описании.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид красотки на отдыхе в комментариях:

"Куколка❤️❤️😍😘😘"; "Мила ты супер"; "Удивительно"; "Вы, как всегда, прекрасно выглядите, очень крутой купальный на вас🔥"; "Обгорели груди, прикрывай"; "Вы так загорели 🔥🔥🔥 классное фото 👍"; "Какая душа необъятная"; "Чудо красоты"; "Великолепная, прекрасная королева"; "Милочка как всегда все прекрасно!!!! Побольше тебе положительных эмоций❤️"; "Шикарная девушка и груди"; "Дыньки подгорели🔥".

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