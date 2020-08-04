Известная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась новыми горячими фото в купальнике

Знойная красотка, чья грудь 13-го размера была признана самой большой в Украине, поделилась кадрами своего летнего отдыха. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу модели в Инстаграме.

На кадрах Кузнецова позирует в темно-синем бикини, который позволяет ей продемонстрировать свои пышные формы во всей их красе.

«Как же круто побывать в аквапарке 💙 Столько ярких эмоций от катания на водных горках прям как маленький ребенок) Счастье для взрослых и детей💜 отдыхая на Арабатской стрелке посещение Акваленда - обязательно!» - написала модель.

Кузнецова просто сразила пользователей сети видом в купальнике.

«Ты очень классно выглядишь, супер», «Настоящая красота», «Какие крутые кадры, вы просто отлично выглядите, красота», «Крутая👍 Выглядишь просто супер❤️ Мега красотка», «Обожаю тебя», «Какой у тебя крутой купальник 😍очень красивое фото ❤», «Выглядишь великолепно», «Ух, как ты загорела! Наслаждайся отдыхом, красотка», «Сногсшибательная красота 😍», - пишут в комментариях.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста поразила громадным декольте у бассейна.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером изумила формами в тесном купальнике.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста укротила пышной красотой даже тигра.