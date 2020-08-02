Известная украинская модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о путешествии

На фото Мила позировала в красном платье с огромным декольте. Девушка дополнила образ стильными очками и ушками на голове. На фоне можно увидеть верблюдов. На втором снимке Кузнецова уже сидела возле тигра, которого кормила с бутылочки. Малыш с удовольствием сидел на коленях у звезды и видно, что был доволен. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Угадайте где я?) Нет, это не Египет и не Таиланд!. Удивительное место на Арабатской стрелке которое нужно обязательно посетить! Сафари парк нереально крутой, много интересных животных, как раз застала как две медведицы рычали друг на друга) покормила обезьян бананами, верблюдов бубликами, а самое интересное маленького тигренка, молоком))) Впечатлений масса!!!", - написала Мила.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Как круто, я тоже так хочу, какие милые тигрята", "Как же круто, с детками уверена там вообще будет очень интересно", "Горбы у верблюдов мне кажется меньше", "акая красивая женщина, какая красивая грудь", "Спасибо большое за рекомендацию и что поделились своими эмоциями".

Ранее мы сообщали, что модель Мила Кузнецова, чью грудь 13-го размера признали самой большой в Украине, показала свою гордость на пляже.

Мила Кузнецова позирует на пляже, присев на корточки у самого Азовского моря. Она нарядилась в купальник-боди, нижняя часть которого - матово черная, а верхняя имеет леопардовую расцветку.

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