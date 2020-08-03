Известная украинская модель Мила Кузнецова показала, как развлекается на отдыхе в тесном купальнике

Знойная красотка, чья грудь 13-го размера была признана самой большой в Украине, поделилась кадрами своего летнего отдыха в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На коротких видео Мила показала, как проводит время в аквапарке на берегу Азовского моря. На кадрах красотка позирует в черном купальнике с глубоким декольте, которое позволяет ей продемонстрировать свои пышные формы во всей их красе.

Кузнецова также применила фильтр, который добавил на видео маленькие блестки, сделавшие кадры еще более яркими.

«Целый день провела в аквапарке. Просто кайф! Реально последние лучи солнца…я их ловлю и кайфую. Нереально крутое удовольствие. Воздух-то какой чистый, морской, я прям сама себе завидую», - восторгается красотка отдыхом на побережье.

Ранее мы писали, что Кузнецова показала себя и рассказала о путешествии.

На фото Мила позировала в красном платье с огромным декольте. Девушка дополнила образ стильными очками и ушками на голове. На фоне можно увидеть верблюдов. На втором снимке Кузнецова уже сидела возле тигра, которого кормила с бутылочки. Малыш с удовольствием сидел на коленях у звезды и видно, что был доволен.

"Угадайте где я?) Нет, это не Египет и не Таиланд! Удивительное место на Арабатской стрелке которое нужно обязательно посетить! Сафари парк нереально крутой, много интересных животных, как раз застала как две медведицы рычали друг на друга) покормила обезьян бананами, верблюдов бубликами, а самое интересное маленького тигренка, молоком))) Впечатлений масса!!!", - написала Мила.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста поразила громадным декольте у бассейна.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером изумила формами в тесном купальнике.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста укротила пышной красотой даже тигра.