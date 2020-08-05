Знаменита українська виконавиця Анна Сєдокова вирішила похвалитися величезними обсягами в практично невидимому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Холодно і ти не підеш купатися?» — говорить вона.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Сєдокова позує лежачи на спині у свого коханого — Яніса Тімми, демонструючи при цьому розкішні вигини в купальнику тілесного кольору.

Уточнимо, що красуня позувала без макіяжу, через що знімки вийшли природними. Однак шанувальники знаменитості не змогли що-небудь сказати, оскільки кадри Сєдокова викинула у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова оголосила про свої заручини з Янісом Тіммою, розповіла про свою нову книгу.

Так, Ганна опублікувала спекотне фото, на якому вона в червоному купальнику в стилі "рятувальників Малібу" тримає такого ж відтінку книгу. Червона обкладинка відразу ж привернула увагу до себе.

При цьому на фото також можна помітити й масивне кільце з діамантами, яке Анні подарував Яніс, роблячи вчора пропозицію.

«Я сильна, я впораюся ... Це моя книга і це я. Така як є і так якої стала. Я відверто розповіла в ній, те, що відбувалося в моєму житті й те про що мовчала. Але для чого я її написала? ".

Нагадаємо, безсоромна Сєдокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Сєдокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки: "Чекає свого вовка".

Також Politeka писала, що грайлива Сєдокова в спокусливому купальнику зігнулась і показала насолоду.