Знаменитая украинская исполнительница Анна Седокова решила похвастаться внушительными объемами в практически невидимом купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Холодно и ты что, не пойдешь покупаться?» — говорит она.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках Седокова позирует лежа на спине у своего возлюбленного — Яниса Тиммы, демонстрируя при этом роскошные изгибы в купальнике телесного цвета.
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Уточним, что красотка позировала без макияжа, из-за чего снимки получились естественными. Однако поклонники знаменитости не смогли что-либо сказать, поскольку кадры Седокова выбросила у себя в Сторис.
До этого мы рассказывали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова объявившая о своей помолвке с Янисом Тиммой, рассказала о своей новой книге.
На горячем снимке красотка позирует в ярком красном купальнике, держа в руках собственную книгу. Однако больше внимания фанаты обратили на элегантные изгибы кумира.
«Я сильная, я справлюсь ... Это моя книга и это я. Такая как есть и так которой стала. Я откровенно рассказала в ней, то что происходило в моей жизни и то о чем молчала. Но для чего я ее написала?».
Напомним, пышногрудая Седокова в кружевном белье сверкнула идеальными изгибами.
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