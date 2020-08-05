Знаменитая украинская исполнительница Анна Седокова решила похвастаться внушительными объемами в практически невидимом купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Холодно и ты что, не пойдешь покупаться?» — говорит она.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Седокова позирует лежа на спине у своего возлюбленного — Яниса Тиммы, демонстрируя при этом роскошные изгибы в купальнике телесного цвета.

Уточним, что красотка позировала без макияжа, из-за чего снимки получились естественными. Однако поклонники знаменитости не смогли что-либо сказать, поскольку кадры Седокова выбросила у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова объявившая о своей помолвке с Янисом Тиммой, рассказала о своей новой книге.

На горячем снимке красотка позирует в ярком красном купальнике, держа в руках собственную книгу. Однако больше внимания фанаты обратили на элегантные изгибы кумира.

«Я сильная, я справлюсь ... Это моя книга и это я. Такая как есть и так которой стала. Я откровенно рассказала в ней, то что происходило в моей жизни и то о чем молчала. Но для чего я ее написала?».



Напомним, пышногрудая Седокова в кружевном белье сверкнула идеальными изгибами.

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