Знаменитая украинская певица Анна Седокова объявившая вчера о своей помолвке с Янисом Тиммой, рассказала о своей новой книге

Так, Анна опубликовала жаркое фото, на котором она в красном купальнике в стиле "спасателей Малибу" держит такого же оттенка книгу. Алая бложка сразу же привлекла внимание к себе.

При этом на фото также можно заметить и массивное кольцо с бриллиантами, котороей Анне подарил Янис, делая вчера предложение.

«Я сильная, я справлюсь ... Это моя книга и это я. Такая как есть и так которой стала. Я откровенно рассказала в ней, то что происходило в моей жизни и то о чем молчала. Но для чего я ее написала?

Я хочу, чтоб вы поверили. Я хочу, чтоб вы знали, что все возможно. Я ребёнок, к которому по ночам в 7 лет приходил друг мамы и пытался изнасиловать, но я смогла. Я человек из семьи с самым грязным разводом, ушедшим отцом и ненавистью родителей, но я смогла.

Я из самой бедной семьи, но я смогла. Я имела все и все потеряла, но я смогла. Мне не на что было кормить детей, но я смогла. Я выступала на лучших сценах мира и в один момент стала беременна и не нужна даже на своей кухне, но я смогла ...

Мне было больно, очень больно, невыносимо больно. Но я смогла ... И это значит сможешь и ТЫ! Ведь ты лучше меня: моложе, ярче, талантливее, смешнее, добрее.

Ты лучше меня, потому что ТЫ это ТЫ! Уникальная, единственная и очень сильная!

И как написал наш любимый Антиглянец «если женщина с 3 детьми может выйти замуж за красавца парня », то ты уж точно сможешь выйти на улицу сегодня с двумя лишними кг и жить наслаждаясь этой прекрасной жизнью !Living your best life! И не важно, что скажут. Следуй за своим сердцем и никому не позволяй разрушить свои мечты, девочка ❤️», - рассказала о своей жизни Анна.

Также до этого Анна Седокова впервые показала массивное обручальное кольцо с бриллиантами. Спустя несколько часов после провокационных вопросов фанатов о свадьбе, Анна поделилась важной новостью - она получила предложение руки и сердца. Как выяснилось, Янис планировал сделать его после своего дня рождения.

«Спасибо за поздравления ❤️ Нам невероятно приятно! Я знаю, что вы хотите подробностей 😂

Мы решили поехать на лодку, но ровно за 10 минут до того, как отплыть, она поломалась. Мы, всей нашей большой компанией, развернулись назад и @janis.timma был очень раздражён. Я думаю, как же так можно расстраиваться из-за лодки)

Но позвонил человек и нашёл другую. Мы зашли на борт и начал лить жуткий дождь. Мы остались и сидели под дождем. Обнимались и были счастливы, а потом вышло солнышко и Янис появился с букетом алых роз...Эту историю я расскажу потом, если мой муж разрешит. Но он однажды написал -Difficult road often lead to beautiful destinations ❤️

У нас все счастливы, все живут мирно и в своей большой любви. И бывшие и родители и любимые дети. И особенно мы, настоящие. Не переживайте, некоторые ещё не раз смогут выкрикнуть «опять беременна», я обязательно доставлю вам всем это удовольствие )))

И да. Кольцо. Самое красивое на свете! Хотя, я бы вышла за него, даже если бы он сделал предложение пробкой от шампанского! От Cristal 💍🍾,» - раскрыла все подробности Анна.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.