Супермодель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою у світі, похвалилася розкішним тілом без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«500 днів карантину. 19 травня. Моє обличчя стало полотном в один день, коли я раптом відчула себе зовсім марною. Як виявилося, це було проблемно витерти потім», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах модель позує абсолютно без білизни й з ефектним макіяжем. При цьому інтимні місця знаменитість вирішила прикрити за допомогою простирадла, що спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Королева!», «ось це пружні у тебе принади», «фатальна красуня», «вогонь малятко», «малятко що треба», «богиня», «ти ангел? Просто розкішний вигляд», «ти перший чоловік, який зробив мій день. Спасибі!», «вогняна краса!», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що топмодель Белла Хадід, яку назвали найбільш красиво жінкою у світі, розповіла про свій новий проєкт.

Белла Хадід зізналася, що свій проєкт почала на початку карантину. Вона виставить на аукціон речі обмеженої серії. При цьому модель підкреслила, що проєкт благодійний.

Нагадаємо, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "Янголятко не так простий".

Як повідомляла Politeka, казкова Белла Хадід в облягаючому купальнику зігнулась до непристойності, жаркі кадри: «абсолютна краса».

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