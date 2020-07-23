Топ-модель Белла Хадид, котору назвали самой красиво женщиной в мире, рассказала о своем новом проекте

Как сообщает Politeka.net, новостью а также интересными кадрами известная красотка поделилась на своей странице в соцсети.

Белла Хадид призналась, что свой проект начала в начале карантина. Она выставит на аукцион вещи ограниченной серии. При этом модель подчеркнула, что проект благотворительный.

«Я обещаю, что 100% выручки пойдут в несколько небольших организаций (которые я назову позже), которые все активно поддерживают сообщество чернокожих, каждый по-своему и по-особому способствуя освобождению чернокожих людей во всем мире... так что я надеюсь, что вам понравится так же, как мне нравилось делать это для вас. Не могу дождаться, чтобы показать вам», - написала знаменитость.

Отметим, в сети в восторге от инициативы, а кто и просто от внешности модели в халате.

«Ты настоящий ангел», «Круто», «Красотка Белла», «Белла настоящая богиня», «Ты самая лучшая», «Королева», «Восхитительно. Не могу дождаться», - пишут в комментариях.

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».