Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко блиснула ідеальними вигинами в одному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«А от коли на природі, далеко від цивілізації, то маски можна і не носити», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Куриленко позує в крихітному бікіні на тлі моря. Сама знаменитість відпочиває, як можна помітити, на яхті. Зовнішність красуні спровокувала справжній «бум» з боку її прихильників.

«Витончена», «це і є самий справжній релакс», «бомбічеська», «виглядаєш просто неймовірно», «вогняна красуня», «чорт, а ти хороша», «дуже красива Ольга», «вау, дуже круто», — пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, блиснула розкішною фігурою

Куриленко, як і мільйони інших жінок, вирішила взяти участь у челенджі «Жінки підтримують жінок». В рамках акції жінки з усього світу викладають в соцмережах чорно-білі фото, щоб привернути увагу до спроб скасувати Стамбульську конвенцію, покликану захистити жінок від насильства.

Нагадаємо, що 40-річна Ольга Куриленко вразила фігурою в бікіні: «Це вже перебір».

Як раніше повідомляла Politeka, Ольга Куриленко виставила напоказ розкішне тіло в бікіні: "Чертовськи чудова...".

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