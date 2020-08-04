Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сверкнула идеальными изгибами в одном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А вот когда на природе и далеко от цивилизации, то маски можно и не носить», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Куриленко позирует в крохотном бикини на фоне моря. Сама знаменитость отдыхает, как можно заметить, на яхте. Внешность красотки спровоцировала настоящий «бум» со стороны ее поклонников.

«Изящная», «это и есть самый настоящий релакс», «бомбическая», «выглядишь просто невероятно», «огненная красотка», «черт, а ты хороша», «очень красивая Ольга», «вау, очень круто», — пишут они.

До этого мы сообщали, что популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, сверкнула роскошной фигурой

Куриленко, как и миллионы других женщин, решила принять участие в челлендже «Женщины, поддерживающие женщин». В рамках акции женщины по всему миру выкладывают в соцсетях черно-белые фото, чтобы привлечь внимание к попыткам отменить Стамбульскую конвенцию, призванную защитить женщин от насилия.

Напомним, что 40-летняя Ольга Куриленко поразила фигурой в бикини: «Это уже перебор».

Как ранее сообщала Politeka, Ольга Куриленко выставила напоказ роскошное тело в бикини: "Чертовски великолепна...".

Также Politeka информировала, что Куриленко соблазнила огромным вырезом, грудь вот-вот выпадет: «Коварная лиса».