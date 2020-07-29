Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, сверкнула роскошной фигурой

Как передает Рoliteka.net, свежее фото появилось у звезды в Инстаграм. Куриленко, как и миллионы других женщин, решила принять участие в челлендже «Женщины, поддерживающие женщин». В рамках акции женщины по всему миру выкладывают в соцсетях черно-белые фото, чтобы привлечь внимание к попыткам отменить Стамбульскую конвенцию, призванную защитить женщин от насилия.

«Большое спасибо всем удивительным женщинам, которые отметили меня в этом, вы все вдохновляете меня. Давайте продолжим строить друг друга и поддерживать друг друга», - заявила Куриленко.

Она спороводила пост фото, на котором красовалась на море в невероятно соблазнительном топе. Бюстье идеально подчеркнуло фигуру 40-летней красотки. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Все еще великолепна как всегда», «Отличная картинка, Ольга спасибо», «Невероятная красота», «Благодаря Стамбульской конвенции наши женщины стали более свободными и смелыми», «Как же вы естественны. Браво», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась кадрами из фильма «Комната», в котором она снялась. Она позировала в кровати с мужчиной. Вокруг них разбросаны деньги, а в руках у красавца находится бутылка вина.

Напомним, что 40-летняя Ольга Куриленко поразила фигурой в бикини: «Это уже перебор».

Как ранее сообщала Politeka, Ольга Куриленко выставила напоказ роскошное тело в бикини: "Чертовски великолепна...".

Также Politeka информировала, что Куриленко соблазнила огромным вырезом, грудь вот-вот выпадет: «Коварная лиса».