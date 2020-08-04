Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, підкорила зовнішнім виглядом на пляжі

Олена Омович є не лише моделлю, але і власницею бренду одягу, який демонструє на собі, повідомляє Politeka.net. Так, на відповідній сторінці в Instagram зірка показала на собі відвертий купальник.

Прозора тканина натягнулася на плечах, а чорні хрестики на ній робили акцент на пишних грудях зірки. Принади випирали з-під прозорого ліфа і навіть темні клаптики тканини не змогли їх прикрити.

Чорні плавки з прозорими вставками ідеально сіли на стегнах зірки.

На одному з кадрів Омович повернулася спиною до фотографа і показала пружні сідниці в бікіні.

На ще одному кадрі модель сіла на пісок, розставивши ноги. Красуня поставила коктейль і подивилася в камеру, відкривши губи.

За дев'ять годин пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

"Це любов", "Дуже-дуже круті😘😘", "Який страшний таз у неї", "переборщила дуже з ним", "Під такий купальник потрібно відповідне тіло", "У неї якісь проблеми фізичні або так фотошопять страшно її зад?", "Ваууу бездоганно", "Сексі", "Просто цукерочка 🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭", "Шикарно❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Люблю вас", "Просто не вистачає слів, щоб описати красу кожної детальки!!!! ♥️♥️♥️". - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович з'явилася у світлому бікіні з чорними бретельками.

Зірка позувала на шезлонгу, злегка нахилившись до камери, щоб показати свої великі принади в маленькому купальнику.

Крихітні клаптики тканини ледь утримували собою спокусливі форми.

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