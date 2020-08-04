Українська виконавиця Соня Кей, яка є племінницею Софії Ротару, похвалилася фігурою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Подорожуйте! Краса поруч», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Соня Кей позує в чорному топі й джинсовому міні, яке максимально оголює округлості знаменитості. Співачка не соромиться крутитися на камеру, демонструючи ідеальну фігуру.

«Неймовірна», «Ульотна! Супер», «світишся як сонце!», «принцеса», «сонечка красуням, там де ви», «бажаю тобі побільше подорожувати», — пишуть її шанувальники.

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Соня Кей активно веде свою сторінку в соціальній мережі та регулярно радує шанувальників своїми знімками. На цей раз вона сфотографувалася в полі серед соняшників, які виросли вище її зростання. Співачка позує у яскравому різнобарвній сукні, показуючи себе у всій красі.

На одному з фото Соня Кей заплющила очі від яскравого сонця і з легкою посмішкою на вустах намагається прикритися рукою від променів світила. На іншому ж дівчина знайшла порятунок у квітку соняшника, яким закрила половину обличчя. З тіні вона дивиться поглядом.

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