Українська виконавиця Соня Кей, яка є племінницею Софії Ротару, похвалилася фігурою в пікантному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Подорожуйте! Краса поруч», — коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Соня Кей позує в чорному топі й джинсовому міні, яке максимально оголює округлості знаменитості. Співачка не соромиться крутитися на камеру, демонструючи ідеальну фігуру.
Виплата пенсій зірвана, українці масово голодують: "Не бачили грошей з березня...", названа причина
Фітнес-тренер Усманова ледь прикрила принади ниточками: з таким тілом купальник не потрібен
Скандальний суддя "Х-фактор" влип в новий скандал після хвороби: "За мною психлікарня плаче ...."
У Баскова поповнення, співак показав перше фото з малятком на руках: "Прямо копія"
«Неймовірна», «Ульотна! Супер», «світишся як сонце!», «принцеса», «сонечка красуням, там де ви», «бажаю тобі побільше подорожувати», — пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що співачка і племінниця Софії Ротару, Соня Кей, здивувала ніжним чином на природі
Соня Кей активно веде свою сторінку в соціальній мережі та регулярно радує шанувальників своїми знімками. На цей раз вона сфотографувалася в полі серед соняшників, які виросли вище її зростання. Співачка позує у яскравому різнобарвній сукні, показуючи себе у всій красі.
На одному з фото Соня Кей заплющила очі від яскравого сонця і з легкою посмішкою на вустах намагається прикритися рукою від променів світила. На іншому ж дівчина знайшла порятунок у квітку соняшника, яким закрила половину обличчя. З тіні вона дивиться поглядом.
Нагадаємо, мініатюрна племінниця Ротару дала жару на природі в новому ніжному образі: «Мила, як ангел!».
Як повідомляла Politeka, змилена племінниця Софії Ротару скаженіла на вулиці без штанів: "Дуже приємно".
Також Politeka писала, що племінниця Софії Ротару продемонструвала нереальну фігуру в екстраміні: "О, Боже мій".